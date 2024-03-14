Массовое обливание ледяной водой пройдет в Омске

Мероприятие проходит не впервые. В ближайшее воскресенье, 17 марта, акция пройдет под названием «Весеннее пробуждение».

Участникам дадут время на подготовку. Сначала они переоденутся, затем выполнять коллективную разминку и построятся. Присутствующие всегда с уважением относятся друг и другу. Массовое обливание начинается после сигнала только в том случае, когда каждый человек успел морально настроиться. Участие бесплатное.

В парк «Зеленый остров» приглашают не только моржей, но и зрителей, а также представителей местных СМИ. На обливании кампания не закончится. Желающие окунуться в проруби продолжат закаливание.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров в документальном фильме рассказал о госпитализации после бани и проруби. Ему пришлось пережить пневмонию, медикаментозную кому, сепсис, частичную ампутации кистей рук и стоп. Мужчина не сдается и продолжает радоваться жизни.

Ранее мы также сообщали, что традиция россиян нырять в прорубь на Крещение вызывает шок у жителей Великобритании.