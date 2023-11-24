Матери военного СВО отказали в выплатах после смерти сына: В Минтруде дали пояснения

Жительница Ставропольского края узнала о смерти своего сына, который находился в зоне СВО на запорожском направлении, в июле 2023 года. Женщина пытается оформить выплаты, но все ведомства отказывают ей, сообщает newstracker.ru .

Мужчину мобилизовали в мае 2023 года. Дома военного остались ждать мама, жена и дети. Военный выполнял обязанности водителя зенитно-артиллерийской батареи.

Дело в том, что житель Ставропольского края именно умер в зоне спецоперации, а не погиб. Женщине рассказали, что после того, как противник «накрыл» позиции РФ артиллерийским огнем, у мужчины случился сердечный приступ. 40-летний Дмитрий умер.

В региональных ведомствах проинформировали, что у женщины должны быть подтверждающие документы именно гибель военного либо непосредственно во время выполнения боевого задания, либо вследствие полученных травм или ушибов.

«Законом № l8-кз единовременное социальное пособие для членов семьи участников спецоперации, умерших в результате заболевания, полученного при исполнении обязанностей военной службы не предусмотрено. Правовые основания для назначения выплаты у министерства отсутствуют», — в Минтруда региона ответили на запрос NewsTracker

Женщина обратилась в редакцию с жалобой, что в выплатах ей отказано. Согласно данным регионального Минтруда, решение вполне законное и обоснованное.

Ранее боец СВО Виктор рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о потерях военных РФ в зоне спецоперации после встречи с представителями украинского отряда «Азов»*.

* террористическая организация, деятельность запрещена в России, символика признана экстремистской