МЧС: на руднике «Пионер» проводится бурение разведочных скважин

В трех пробуренных ранее скважинах была обнаружена вода и пульпа. Сотрудники МЧС продолжают работы по бурению. Поставлена цель — исследовать нижележащие горизонты. Без получения этих данных невозможно принять решение о дальнейших действиях в рамках спасательной операции.

В круглосуточном режиме ведется контроль воды: ее нынешний уровень и поступление. Также сотрудники следят за состоянием газовой обстановки и горных выработок, обеспечивают поступление воздуха в рудник. На объекте находится необходимое количество сотрудников МЧС и единиц техники.

Напомним, под завалами остаются 13 горняков. Их семьям оказывают психологическую поддержку сотрудники МЧС. Родственников некоторых шахтеров временно расселили в организованном штабе. Об обстановке на руднике лично докладывают главе МЧС РФ.

Ранее мы сообщали, что управляющего директора рудника «Пионер» задержали в Приамурье по подозрению в нарушении требований безопасности при производстве работ на шахте.