МЧС России информирует о завершении спасательной операции по поиску людей в Белгороде, на которых обрушился подъезд многоэтажного дома вследствие удара ВСУ 12 мая.

Из-под завалов доставали людей на протяжении всей ночи. Известно о 15 погибших. Сотрудникам МЧС удалось спасти 17 человек. На данный момент спасательно-поисковая операция завершена. Ранее в МЧС сообщали, что из-под завалов извлекли тела двоих детей.

На протяжении всего времени операции периодически включалось оповещение о возможном ракетном ударе. Сотрудникам МЧС приходилось временно прекращать поиски. С самого начала они рисковали своей жизнью. Три человека получили травмы вследствие обвала чердачной зоны.

Некоторые случаи спасения можно считать чудом.

«Несколько часов спасатели поддерживали связь с пострадавшим. Мужчина уже извлечен из-под завалов и передан врачам. Для его спасения специалисты пробили бетонную стену квартиры соседнего подъезда», — сообщает МЧС России.

Ранее мы сообщали, что посол России в США Анатолий Антонов раскритиковал независимые иностранные СМИ, в которых не упоминается об обрушении дома в Белгороде и гибели мирных людей после прилета украинской ракеты.

Ранее мы также сообщали, что губернатор Московской области Алексей Воробьев назвал удар по белгородскому дому терактом. В то время как политолог Сергей Разгуляев в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» назвал происшедшее «предсмертной агонией».