Медик из Ростова рассказал, почему не разрешает родственникам есть чипсы

Медик из Ростова-на-Дону рассказал, что не покупает домой чипсы из-за их вредности, сообщила rostovgazeta.ru. Эксперт пояснил, почему продукт не рекомендован для употребления взрослым людям.

В России решили ограничить продажу чипсов детям и ввести на них акциз. Медик из Ростова-на-Дону высказал мнение, что чипсы — это вредная закуска. Доктор отметил, что бизнесу нерентабельно освобождать картошку от лишнего жира во время приготовления. В итоге картошка эмульгируется. Современные производители также добавляют крахмал, усилители вкуса, соль.

«В итоге в среднем добавляется порядка 15 компонентов, из которых состоят чипсы. Уже на этом этапе чипсы перестают иметь отношение к здоровью. А потом эту заготовочку еще и жарят», — рассказал врач, не пожелавший публиковать свое имя.

По словам эксперта, в чипсах содержатся канцерогены. Готовый продукт взрослым можно употреблять в ограниченном количестве. Детям давать чипсы нежелательно. Вредные вещества могут накапливаться в организме. Со временем у человека может проявиться аллергия. Доктор рассказал, что иногда люди попадают в больницы из-за отравления организма после употребления чипсов. По мнению эксперта, чипсы не имеют ничего общего с жареной картошкой.

Ростовский медик рекомендует тем людям, кто не может отказаться от чипсов, употреблять не более 50 г продукта. Страдающим от лишнего веса чипсы лучше не есть ни в каких дозах.

«Но я иногда их ем. Всего несколько лепестков, может, один раз в несколько месяцев, когда захочется, — признается доктор. — А домой не покупаю, поскольку считаю, что их никому нельзя есть», — рассказал медик из Ростова-на-Дону.

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