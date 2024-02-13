Медведев назвал комментарии западных лидеров об интервью Путина «вербальной диареей»

Дмитрий Медведев отметил, что согласно политическому этикету, комментировать интервью президента какой-либо страны политикам из других стран не совсем корректно.

«Вообще говоря, обычно лидеры государств не высказываются на тему интервью их коллег из других стран. Типа, не царское дело. Мало ли кто и что сказал, проще самому сделать заявление, а не комментировать чужое. Ведь все лидеры государств – равные по статусу фигуры, во всяком случае, с точки зрения международного права. А в нём так и сказано: par in parem non habet imperium», — отметил Дмитрий Медведев

Несмотря на это, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц активнее других коллег критикуют интервью Владимира Путина.

«Произошло точное попадание лекарства в цель, раз у отдельных лидеров западного мира случился затяжной жидкий понос», — написал заместитель председателя Совета Безопасности РФ.

Спикер считает, что подробный исторический эксурс помог разобраться многим жителям всего мира, как образовалась Украина и какое отношение она имеет к России. В ироничной форме Дмитрий Медведев отметил, что интервью помогло президенту США Джо Байдену также восстановить некоторые пробелы в памяти, ведь с этим у него явно есть проблемы.

«В ближайшее время все эти сунаки, шольцы, макроны (он же Миттеран у деда Дементия) и прочие байдены поменяют загаженные памперсы и расправят свои обвисшие плечи, однако их вербальная диарея продолжится. Ибо она и есть их главная повседневная работа. Именно ее они и предъявляют своим избирателям. И в этом им нет равных…», — резюмировал Медведев.

После того как интервью было опубликовано, Дмитрий Медведев высказал мнение, что президент четко объяснил, почему не корректно считать, что Украина когда-либо считалась независимым государством. Также он отметил профессионализм Такера Карлсона, который не побоялся публиковать интервью.

Ранее источник, близкий к недавнему интервью, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», в каком настроении журналист Такер Карлсон покинул Россию.

Напомним, в марте состоятся выборы президента РФ. Отдать свой голос россияне вправе за одного из четырех кандидатов: представителя партии «Новые люди» Владислава Даванкова, действующего президента Владимира Путина, члена КПРФ Николая Харитонова и представителя ЛДПР Леонида Слуцкого.