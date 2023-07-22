Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус во время выступления на форуме по безопасности в Аспене объяснил причины, которые побуждают режим Владимира Зеленского атаковать Крымский мост, пишет агентство « РИА Новости ».

Иван Шонус уверен, что президент Украины мстит жителям Крыма за то, что они приняли решение провести референдум и стать частью России. Те действия, которые предпринимает режим Зеленского, доказывают, что Украина превратилась в террористическое государство.

Заявления о намерении сорвать курортный сезон на полуострове со стороны Киева вызывает у жителей полуострова только ненависть. Крымчане не хотят иметь ничего общего с террористами. Россия должна обезвредить Украину и «жестко наказать», считает Иван Шонус.

О том, что Украина намеренно наносит удары по Крымскому мосту, ранее сообщали многие политики. Так, сенатор от ДНР Наталья Никонорова выразила уверенность, что Киев руководствуется исключительно желанием истребить мирное население. В результате атаки на Крымский мост, 17 июля, погибло двое человек, и был ранен подросток.