«Мерзко мстит крымчанам»: Политик Шонус объяснил причины атак по Крымскому мосту
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Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус во время выступления на форуме по безопасности в Аспене объяснил причины, которые побуждают режим Владимира Зеленского атаковать Крымский мост, пишет агентство «РИА Новости».
Иван Шонус уверен, что президент Украины мстит жителям Крыма за то, что они приняли решение провести референдум и стать частью России. Те действия, которые предпринимает режим Зеленского, доказывают, что Украина превратилась в террористическое государство.
Заявления о намерении сорвать курортный сезон на полуострове со стороны Киева вызывает у жителей полуострова только ненависть. Крымчане не хотят иметь ничего общего с террористами. Россия должна обезвредить Украину и «жестко наказать», считает Иван Шонус.
О том, что Украина намеренно наносит удары по Крымскому мосту, ранее сообщали многие политики. Так, сенатор от ДНР Наталья Никонорова выразила уверенность, что Киев руководствуется исключительно желанием истребить мирное население. В результате атаки на Крымский мост, 17 июля, погибло двое человек, и был ранен подросток.