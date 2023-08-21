МИД ЮАР: Более 40 глав государств посетят саммит БРИКС
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Во вторник, 22 августа, стартует начало саммита БРИКС. Официальный представитель МИД ЮАР Нельсон Кгвете проинформировал, что мероприятие посетит около 40 глав государств, пишет агентство ТАСС.
«Более 40 глав государств примут участие», - рассказал официальный представитель МИД ЮАР Нельсон Кгвете
Министр иностранных дел Сергей Лавров подготовил статью для издания «Убунт», которое ориентировано на жителей южных территории Африки. В преддверии БРИКС министр объяснил, какая цель у альянса. Главная задача – создать многополярный мир. В отличие от Запада у членов БРИКС нет желания подчинять себе какие-либо страны и быть гегемоном.
На ближайшей встрече представители стран обсудят, как наладить валютный расчет. Лидеры намерены как можно реже использовать доллары и евро.
Ранее сообщалось, что на саммит БРИКС приедет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Президент Владимир Путин не может присутствовать лично. Глава государства отметил на пресс-конференции по итогу переговоров между представителями Африки и России, что в это время более приоритетно для него находиться в России. Ранее в СМИ сообщалось, что президент не может лично приехать на саммит из-за ордера Международного уголовного суда, выданный весной прошлого года после начала спецоперации.