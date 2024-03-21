МИД Словакии не поддержал предложение Чехии по закупке снарядов для ВСУ

В Брюсселе завершилось заседание Вышеградской группы. Участники рассказывают журналистам, как относятся к инициативе Чехии о поставках оружия Киеву через третьи страны. Словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар рассказал, что республика не будет принимать участие в данной операции, сообщили РИА Новости .

Словацкий министр пояснил причину отказа. Решить конфликт между Украиной и Россией военным способом не выйдет. Необходимо находить компромисс и приходить к мирному урегулированию всех вопросов. Передача военной техники лишь продлит время до начала переговоров.

«Правительство Словакии занимает четкую позицию: мы не будем участвовать в военных поставках на Украину, потому что этот конфликт не имеет военного решения, поэтому мы не присоединяемся к этой чешской инициативе», — сказал Бланар журналистам по итогам переговоров глав МИД Вышеградской группы в Праге, заявления министров транслировало словацкое телевидение.

Министр Юрай Бланар заверил, что Словакия будет и дальше оказывать гуманитарную помощь Украине.

По итогам мероприятия заявление также сделал министр иностранных дел Польши Дональд Туск, который занял противоположную точку зрения.

Напомним, в чем заключается «чешская инициатива по боеприпасам». В странах, которые не входят в ЕС, закупают снаряды для дальнейшей передачи Киеву. Финансирование обеспечивают лидирующие страны ЕС. В России не раз заявляли, что передача оружия Киеву только ухудшает его положение. Страна все равно выполнит все задачи, поставленные перед началом спецоперации.

Ранее глава МИД Песков рассказал, как давление Запада отразится на отношениях между РФ и Китаем.