Министр Хабек обвинил разведку Германии в неосведомленности о начале СВО

Немецкий министр экономики Роберт Хабек раскритиковал работу Федеральной разведывательной службы (BND) Германии из-за того, что в ведомстве не знали о начале СВО до объявления о проведении спецоперации российскими властями. Об этом спикер рассказал в интервью « n-tv News ».

Политик Роберт Хабек отметил, что спецслужбы США и Великобритании заявляли, что между Украиной и Россией начнется военное столкновение. Было зафиксировано передвижение техники вдоль российско-украинской границы. BND также знали о передвижении войск, но не смогли реально оценить ситуацию.

«Другие службы заявили: это учения, худшее не наступит, однако худшее наступило», - заявил немецкий министр экономики Роберт Хабек, вице-канцлер ФРГ от партии «Зеленые»

СМИ сообщали, что в июне в BND началась проверка. В Германии не знали заранее, что ЧВК «Вагнер» намерены устроить военный мятеж. Работа спецслужб была оценена как низкая.

Вечером, 23 августа, в Тверской области стало известно о падении самолета, который принадлежит основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. По предварительной версии погибло десять человек. В списках пассажиров есть фамилия самого бизнесмена. Росавиация подтвердила, что Евгений Пригожин действительно находился на борту самолета.