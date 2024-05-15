Министр Кузбасса Балакирева: в случае пересдачи ЕГЭ действительным будет только последний результат

После предложения, озвученного президентом России Владимиром Путиным, в нынешнем году в первый раз выпускникам разрешать пересдавать ЕГЭ. Новшество вызывает много дискуссий. Министр Софья Балакирева ответила на самые распространенные вопросы.

Выпускники вправе пересдать ЕГЭ, но исключительно по одному из предметов. Всего каждый школьник сдает четыре экзамена, из которых только два предмета являются обязательными для всех. Это русский язык и математика. Еще два одиннадцатиклассники выбирают самостоятельно, исходя из требований вуза, в который они собираются поступать. Даты пересдачи в этом году — 4 и 5 июля.

Важно учитывать, что ученик может пересдать ЕГЭ на более низкий балл. Комиссия учитывает последний результат.

«Первый полученный результат по предмету будет аннулирован. Следует понимать, что это не пересдача «на всякий случай», поэтому необходимо идти на повторную сдачу экзамена только с твердой уверенностью в своих знаниях», — подчеркнула Софья Балакирева.

Спикер заверила, что все результаты пересдачи выпускники получат в срок. Это даст им возможность своевременно подать документы в выбранные вузы.

Ранее мы сообщали, что почти 35 тысяч подмосковных школьников будут сдавать ЕГЭ в этом году.