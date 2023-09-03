Министр обороны Украины ожидает «бум» производства отечественных беспилотников этой осенью

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что на Украине увеличится рост производства беспилотников различного типа уже в этом году, пишет агентство «РИА Новости».

«Я думаю, этой осенью будет бум по производству разных украинских дронов: летающих, плавающих, ползающих и так далее, и в дальнейшем это будет развиваться уже в объемах», - заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников корреспонденту украинского агентства «РБК-Украина»

Спикер Алексей Резников отметил, что понадобился целый год для того, чтобы урегулировать различные вопросы. Процесс коммуникации между ведомствами стал намного проще, поэтому производство беспилотников значительно увеличится уже в этом году.

О том, что Украина готовится к производству беспилотников, было известно ранее. Алексей Резников заявлял, что на вооружении ВСУ находится более 20 наименований беспилотников различного типа, которые производят на Украине.

Украина ежедневно наносит удары беспилотниками по территории России. Некоторые беспилотники оснащены боеприпасами, которые ВСУ скидывают на мирные города. В ряде регионов все более успешно получается разрывать связь между беспилотниками и их источниками, которые могут ими управлять. Удается избегать жертв и повреждений.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что Украина готова презентовать оружие, которое поражает цели на расстоянии до 700 км. Президент Украины поручил начать разработку еще в 2020 году.

Также Алексей Данилов акцентировал внимание на том, что по территории России Украина наносит удары техникой исключительно собственного производства.