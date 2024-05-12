За прошедшие сутки военные СВО освободили еще четыре населенных пункта, расположенные в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ .

В частности, были освобождены следующие населенные пункты: Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Боевые задачи на данном направлении выполняют подразделения группировки войск «Север». Российским военным удалось пройти вглубь обороны противника.

Вблизи трех населенных пунктов Армии России удалось значительно улучшить свои позиции: нанести урон живой силе противника и вывести из строя вооружения ВСУ.

«Потери противника за сутки составили до 100 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина «Козак» и четыре автомобиля», — сообщили в Минобороны РФ.

Ранее мы сообщали, что по состоянию на 11 мая российские военные освободили сразу еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Украинские власти опасаются, что ВС РФ уже в скором времени смогут освободить Харьков, поэтому в регионе в экстренном порядке проводят эвакуацию населения.

В свою очередь ВСУ наносят атаки по мирным городам Белгородской области. В последние несколько суток количество запущенных снарядов увеличилось. Эксперты отмечают, что ВСУ не хватает личного состава, чтобы сдерживать наступление российской армии, поэтому они проводят экстренную ротацию. Это положительно отражается на успехах военных СВО на Донецком и Авдеевском направлении.