Мирные переговоры по Украине без России: Индия и Швеция заявили о своем присутствии

Некоторые страны начали давать ответ, будут ли они присутствовать в ходе мирных переговоров относительно конфликта на Украине, которые должны пройти в ближайшие выходные в Саудовской Аравии. В Индии и Швеции заявили о готовности участвовать на саммите.

На саммит в Саудовскую Аравию по урегулированию вооруженного конфликта на Украине была приглашена Индия. В МИД завили, что государство принимает приглашение и готово присутствовать на мероприятии, пишет агентство «РИА Новости».

Аналогично поступили в Швеции. Согласно данным местной газеты Svenska Dagbladet представители Швеции будут направлены на саммит в Саудовскую Аравию. Какие должности занимают уполномоченные на данный момент неизвестно. Информацию опубликовали со ссылкой на МИД.

Министерство иностранных дел Ирана ранее уже завило, что государство поддерживает инициативу Саудовской Аравии. В сою очередь президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор высказал мнение, что проводить переговоры без участия России – неэффективный способ решения проблемы. Он готов прибыть на то мероприятие, которое будет одобрено одновременно Россией и Украиной.