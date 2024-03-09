МО: военные СВО уничтожили украинский комплекс С-300 в ДНР

Российские военные поразили объект, который располагался на территории населенного пункта Покровск (ДНР). Удар был нанесен ОТРК «Искандер». Главное преимущество оперативно-тактического ракетного комплекса — точность поражения объекта противника по заданным координатам.

Анализ видео позволяет сделать вывод, что объект поразили в темное время суток. Сначала поднялось облако дыма, затем в сторону разлетелись огненные шары.

Министерство обороны РФ также сообщило, что ВСУ в очередной раз пытались атаковать российскую территорию при помощи беспилотников. Так, 9 марта над Белгородской областью был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших нет. Оперативные службы изучают место, куда упали осколки БПЛА.

Ранее мы сообщали, что в Туве произошел мощный взрыв, в результате которого в больницы доставили 18 человек. Загорелось здание Шагонарской ТЭЦ. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как можно предотвратить в будущем подобные случаи.