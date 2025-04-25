Момент гибели генерала Генштаба МО РФ вследствие взрыва авто попал на видео

Судя по кадрам, которые есть в распоряжении РЕН ТВ, от мощного взрыва некоторые части автомобиля разлетелись на несколько метров. Рядом во дворе стояли припаркованные машины. На кадрах заметно, что к автомобилю подходил человек. Аналогичной видеозаписью располагает телеграм-канал «112». По его данным, взрыв произошел в 10:40 утра. Офицер погиб. Машина подорвалась в момент, когда он проходил мимо нее.

По информации канала, взрывное устройство могли активировать в дистанционном формате. Его разместили в салоне. На мощность взрыва повлиял пропан — в иномарке установлено газовое оборудование. Само устройство также было мощным. В него вставили поражающие элементы. Телеграм-канал Baza сообщил, что в машине находилась камера слежения. Преступники использовали ее для определения времени взрыва.

«СВУ было сделано на основе ВОГов, выстрелов для подствольного гранатомета. ВОГи были установлены по всей машине, но наибольшее их число было установлено в левой части багажника. Разлет осколков при взрыве составил около 300 метров», — сообщила Baza.

Кто является собственником автомобиля и где мог находиться в момент подрыва исполнитель преступления — сообщалось ранее.

Ранее также сообщалось, что в подземном столичном паркинге загорелся автомобиль.