Монолитный парламент и отсутствие сенсаций: эксперты оценили шансы оппозиции на выборах 2026 года в Тюменской области
Тюменский политолог Безделов оценил работу депутатов Госдумы от региона
Тюменский политолог Александр Безделов оценил деятельность депутатов Государственной думы от Тюменской области, сообщил nashgorod.ru.
Эксперт высказал мнение, что депутаты Государственной думы от Тюменской области работают продуктивно. По его мнению, граждане не всегда могут замечать лоббистскую деятельность региональных политиков, их участие в федеральных программах, но именно эта работа масштабно отражается на развитии области.
«Наш город» в преддверии осенних выборов 2026 года составил рейтинг депутатов, учитывая их активность. Политолог Александр Безделов высказал мнение, что у представителей оппозиции нет шансов после выборов пройти в Госдуму.
«Что касается распределения по спискам, то вероятнее всего в Госдуме РФ IX созыва не будет представителей от партии "Новые люди". У оппозиции в целом пока не очень хорошие показатели — "Справедливая Россия", КПРФ и "Новые люди" балансируют на грани, но, вероятнее всего, ближе к выборам партии активизируются и ситуация изменится», — говорит Безделов.
По мнению эксперта, нынешний состав Госдумы выглядит достаточно монолитным. В связи с угрозой, нарастающей с внешней стороны, практически все парламентские партии заявили о поддержке курса президента РФ.
Тюменские эксперты Лев Березин и Александра Безделова высказали мнение, что осенние выборы не принесут никаких сенсационных изменений. Они допустили лишь незначительное перераспределение голосов между КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди», которые в регионе считаются оппозиционными партиями.
