Монолитный парламент и отсутствие сенсаций: эксперты оценили шансы оппозиции на выборах 2026 года в Тюменской области

Эксперт высказал мнение, что депутаты Государственной думы от Тюменской области работают продуктивно. По его мнению, граждане не всегда могут замечать лоббистскую деятельность региональных политиков, их участие в федеральных программах, но именно эта работа масштабно отражается на развитии области.

«Наш город» в преддверии осенних выборов 2026 года составил рейтинг депутатов, учитывая их активность. Политолог Александр Безделов высказал мнение, что у представителей оппозиции нет шансов после выборов пройти в Госдуму.

«Что касается распределения по спискам, то вероятнее всего в Госдуме РФ IX созыва не будет представителей от партии "Новые люди". У оппозиции в целом пока не очень хорошие показатели — "Справедливая Россия", КПРФ и "Новые люди" балансируют на грани, но, вероятнее всего, ближе к выборам партии активизируются и ситуация изменится», — говорит Безделов.

По мнению эксперта, нынешний состав Госдумы выглядит достаточно монолитным. В связи с угрозой, нарастающей с внешней стороны, практически все парламентские партии заявили о поддержке курса президента РФ.

Тюменские эксперты Лев Березин и Александра Безделова высказали мнение, что осенние выборы не принесут никаких сенсационных изменений. Они допустили лишь незначительное перераспределение голосов между КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди», которые в регионе считаются оппозиционными партиями.

