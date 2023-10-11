«Можем и будем»: В США рассказали об оказании помощи одновременно Израилю и Украине

В среду, 11 октября, в Брюсселе провели заседание контактной группы, которая была создана по инициативе Запада с целью обсуждения поставок оружия Украине, сообщает ТАСС .

По итогам пресс-конференции министр обороны США Ллойд Остин ответил на вопросы журналистов. Один из корреспондентов обратился с вопросом, не помешает ли обещанная помощь Израилю со стороны Вашингтона оказывать поддержку Украине на прежнем уровне.

Министр обороны США заверил, что с этим проблем не возникнет. В США могут себе позволить финансировать одновременно две страны, поэтому будут выполнять все взятые на себя обязательства.

«Что касается нашей способности продолжать поддерживать усилия по [отправке военной помощи] Украине, так и усилия по [отправке военной помощи] Израилю, то, безусловно, мы можем делать и то, и другое, и мы будем делать это», - рассказал министр обороны США Ллойд Остин

Некоторые украинские эксперты уже усомнились в возможности поддержки Украины на фоне эскалации ситуации в Израиле.

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