Может ли один праздник объединить поколения от юных активистов до почетных старожилов?

Юные горожане и жители почетного возраста собрались у театра драмы Кузбасса имени А. В. Луначарского в Кемерово, чтобы принять участие в праздновании Дня государственного флага, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, в городе провели акцию «Флаг державы — символ славы» и праздничный концерт. Активистам «Движения Первых» в торжественной обстановке вручили первые паспорта. В организации помогали волонтеры, которые раздавали всем участникам ленточки триколор. В преддверии праздника в Кемерово установили 1724 флага России. Таким образом украсили многие улицы города.

По данным издания, утром граждан поздравил губернатор Кузбасса Илья Середюк. Он отметил, что жители региона всегда были опорой стране, как в сложные моменты, так и в период процветания.

Праздничные мероприятия проходят по всей России. В Подмосковье в каждом округе организовали памятные акции: в Кашире провели флешмоб, в Егорьевске выложили триколор длиной 25 метров, в Павловском Посаде инициировали флешмоб «Мы — Россия».

Ранее сообщалось, что в МФЦ Подмосковья в День Государственного флага РФ для юных жителей провели увлекательные и познавательные мастер-классы.