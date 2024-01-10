«Мы грелись, как могли»: Жители Климовска рассказали, как выживают без тепла и горячей воды

Как мы сообщали ранее, в Климовске произошла масштабная авария, которая стала причиной отсутствия горячей воды и отопления в многоэтажных домах населенного пункта. Власти прикладывают все усилия, чтобы облегчить страдания жителей: обратились за помощью к волонтерам, организовали выезд в лагерь для временного размещения, привлекли аварийные бригады из соседних городов.

Несмотря на все усилия, многие жители вынуждены как-то адаптироваться. Они рассказали, как переживают аномальный холод в квартирах.

«У нас отопление отключили 4 января в четыре утра. К обеду уже квартиры были ледяные. А у меня семимесячный внук на руках, представляете? Пришлось быстро всех расселять по родственникам. Ну, мы грелись, как могли. Включали газ. Надевали на себя всё, что было. У кого были домашние животные, грелись об животных, но питомцы ж не у всех есть… Наполняли бутылки горячей водой и ложились спать с этими бутылками. Очень страшно было уснуть и не проснуться оттого, что во сне замерзнешь насмерть», — рассказывает корреспонденту «Новых известий» Светлана Набатова, жительница дома на проспекте 50-летия Октября.

Частично отопление возвращается в дома, но исключительно благодаря работе аварийных бригад. Они устанавливают газовые баллоны в подвалах и запускают отопление. Пока еще не вся автономная система восстановлена.

«Горячей воды нет — все руки, вон, себе отморозила, пока возилась в ледяной воде. Еще вчера дома было всего 5 — 7 градусов тепла. Сегодня батареи заработали в двух комнатах из трёх. У нас воздушная пробка в стояке с розливом сверху. Приходили ремонтники, предупредили, что половина соседей не открывают на стук — видимо, еще не вернулись с каникул, а без проникновения в их квартиры до конца вопрос не решить, — рассказывает корреспонденту «Новых известий» жительница квартала на улице Симферопольской Нина.

Еще один житель города рассказал, что пока из крана течет только холодная вода. Мужчина переживает, что счетчик по-прежнему «крутится» и надеется, что обещания властей о перерасчете будет выполнено.

Что спровоцировало столь серьезную аварию пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.