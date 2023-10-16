На АЗС Москвы в среднем на 9 копеек третью неделю снижаются цены на топливо

Третью неделю подряд фиксируют снижение цен на АЗС Москвы, сообщает oilcapital.ru . Резкого падения цен не произошло, но тенденция сохраняется.

Правительство РФ ввело запрет на экспорт нефтепродуктов, после чего на АЗС Москвы начали наблюдать за снижением цен на топливо различных марок.

Так, в период с 9 по 13 октября были зафиксированы такие цены: дизельное топливо стоило 61,89 руб./л (подешевление составило 10 копеек), Аи-92 - 50,46 руб./л, а Аи-95 - 55,95 руб./л. Что касается бензина, то цена по сравнению предыдущей недели до анализируемого периода снизилась на 9 копеек.

Жители не всех регионов отмечают, что после заявления об ограничениях экспорта нефтепродуктов цены на АЗС остаются неизменными. Такую тенденцию заметили жители Нижегородской области. Эксперт рассказал, что цены снизятся, но к началу ноября.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Зацаринная сделала прогнозы относительно стоимости топлива, отметив, что с каждым годом ухаживать за автомобилем становится все дороже и сложнее. Эксперт рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» о причинах подорожания.