На АЗС Москвы в среднем на 9 копеек третью неделю снижаются цены на топливо
Фото: [©Алексей Майшев/РИА Новости]
Третью неделю подряд фиксируют снижение цен на АЗС Москвы, сообщает oilcapital.ru. Резкого падения цен не произошло, но тенденция сохраняется.
Правительство РФ ввело запрет на экспорт нефтепродуктов, после чего на АЗС Москвы начали наблюдать за снижением цен на топливо различных марок.
Так, в период с 9 по 13 октября были зафиксированы такие цены: дизельное топливо стоило 61,89 руб./л (подешевление составило 10 копеек), Аи-92 - 50,46 руб./л, а Аи-95 - 55,95 руб./л. Что касается бензина, то цена по сравнению предыдущей недели до анализируемого периода снизилась на 9 копеек.
Жители не всех регионов отмечают, что после заявления об ограничениях экспорта нефтепродуктов цены на АЗС остаются неизменными. Такую тенденцию заметили жители Нижегородской области. Эксперт рассказал, что цены снизятся, но к началу ноября.
Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Зацаринная сделала прогнозы относительно стоимости топлива, отметив, что с каждым годом ухаживать за автомобилем становится все дороже и сложнее. Эксперт рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» о причинах подорожания.