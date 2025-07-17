«На мужчин вообще смотреть не могу»: россиянка рассказала о сложном разводе с ветераном СВО

Уроженка Узбекистана рассказала о тяжелом разводе с ветераном СВО, сообщил nashgorod.ru. Женщина опровергла версию бывшего супруга о причинах развода с мужчиной, которого она подозревает в сексуальном влечении к дочери.

Бывший супруг женщины в интервью издания поделился своей версией, что стало причиной развода, как его оклеветали в домогательстве в отношении дочери, а супруга оставила без денег и вещей в пустой квартире. Бывшая супруга, Людмила Орлова, связалась с редакцией и опровергла некоторые моменты.

По словам женщины, первый ребенок был рожден в браке с Андреем, но от другого мужчины. Она рассказала, что бывший муж знал о беременности. По документам он является отцом девочки. Женщина не придавала значение, что муж долгое время проводил с дочерью, купал ее и ухаживал. На странное поведение обратила внимание ее мать. Людмила отметила, что после одного случая стала спать с детьми в отдельной комнате, которую закрывала на ключ.

«Я боялась его (бывшего мужа. — Прим. ред.) , стала запирать дверь на ключ. В одну ночь он пришел с ножом, открыл дверь. Я испугалась окончательно, сразу сняла квартиру и уехала», — говорит Орлова.

Людмила рассказала, что после этого случая она решила переехать от мужчины и подала на развод. Во время брака, по ее словам, она официально работала. Экс-муж действительно помогал с оформлением гражданства. Женщина также опровергла, что сейчас у нее есть мужчина.

«Он (бывший муж. — Прим. ред.) обвинял меня в том, что мой новый мужчина бьет детей. Но у меня никакого мужчины нет. Я после всего этого на мужчин вообще смотреть не могу», — говорит Людмила.

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