На похоронах мэра Саянска присутствовало много горожан

Попрощаться с мэром пришло много горожан. Церемония проходила в ДК «Юность». Людей было настолько много, что многие ожидали своей очереди на улице. Благодарные горожане несли цветы. Их также было настолько много, что часть просто оставляли возле автомобиля, который принадлежал мэру. Хоронили Олега Боровского в закрытом гробу.

Местная администрация сообщала обо всем, что будет происходить в день похорон: где состоится прощание и захоронение, на каких улицах временно перекроют движение, а где отключат светофоры. Коллеги Олега Боровского присутствовали на прощальной церемонии.

Ранее мы сообщали, что мэр умер внезапно 27 февраля. В социальных сетях сразу появилось много комментарием от местных жителей. Они восприняли новость об уходе из жизни мэра как личную трагедию. Многие писали, что он был добродушным и работал на благо горожан, вел активную политическую деятельность.

Ранее мы сообщали, что В Петербурге нашли мумию мужчины.