На протяжении всего дня в Ставропольском крае поступают сообщения о минировании

Во вторник, 29 августа, глава Ставрополья Иван Ульянченко рассказал, что поступила информация о возможном минировании зданий . Информация была проверена. Она оказалась ложной. Но на этом злоумышленники не успокоились. Позже в Железноводске появилась информация о минировании здания суда, сообщает newstracker.ru .

На место происшествия приехали сотрудники экстренных служб. Была проведена тщательная проверка. В начале августа злоумышленники сообщили, что все здания суда в Кисловодске заминированы. Сотрудники были эвакуированы. Здания оцеплены.

Ранее стало известно о задержании гражданина России, который с первых дней СВО отправлял деньги военным ВСУ. Позже ему предложили разложить взрывчатку по Калужской области. Он согласился. После выполнения задания планировал поехать на Украину и вступить в террористический отряд.