Жители Ставрополья эвакуированы из общественных мест из-за сообщений о минировании

Глава Ставрополья Иван Ульянченко в интернет-мессенджере проинформировал, что злоумышленники в телефонном режиме сообщили о минировании ряда зданий в городе, пишет агентство ТАСС .

Сообщается, что поступила информация о минировании двух местных больниц и здания суда, ЗАГСа и магазина, библиотеки и автовокзала. Посетители всех зданий были эвакуированы. Службы экстренного реагирования проверяют все помещения, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию о минировании. Городские службы переведены в режим ЧС.

Ранее в ФСБ РФ проинформировали, что украинские спецслужбы принуждают российских граждан поджигать здания военкоматов и МВД. Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов рассказал, что противник использует все способы, чтобы дестабилизировать ситуацию в России.