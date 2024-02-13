На судостроительном заводе в Нижнем Новгороде произошел пожар

На судостроительном заводе «Красное Сормово», который расположен в Нижнем Новгороде, произошел пожар, сообщает newsnn.ru .

Инцидент произошел 12 февраля. Источник в экстренных службах рассказал NewsNN, что возгорание началось в административно-бытовом здании. Помещение находится в корпус-сборочном цехе, расположенном вблизи Северной проходной.

Имущество завода, которое находилось в кабинете, сгорело полностью. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Сотрудники предприятия не пострадали. Проводится внутреннее расследование с целью выявления причин пожара. На данный момент предварительной версии происшедшего нет.

Завод «Красное Сормово» — судостроительное предприятие с долгой историей развития, которое специализируется на разработке продукции для судостроения и машиностроения. Информация о пожаре на официальном портале отсутствует.

Ранее мы сообщали, что в Тольятти горел курортный отель Жара Beach Resort. Пожарным было сложно ликвидировать возгорание. Сначала пожар зафиксировали на площади 800 квадратов, но огонь быстро распространялся.