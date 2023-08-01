Над Севастополем сбили беспилотник

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал, что во вторник, 1 августа, над территорией района Кара-Кобы был сбит беспилотник, пишет издание « Вести Севастополя ».

Губернатор Севастополя отметил, что по предварительной информации был сбит беспилотник. Пострадавших нет. В результате падения произошло возгорание сухой травы и кустарников. На место происшествия уже прибыли пожарные. Михаил Развожаев призвал доверять исключительно проверенной информации.

Ранее СК возбудил уголовное дело в связи с атакой беспилотников на башни «Москва-Сити», запущенные в ночь на 1 августа. За последние три месяца данная атака считается шестой. Здание фасада «Москва-Сити» было нарушено. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что угроза для москвичей есть. Правительство принимает необходимые меры для того, чтобы обезопасить города РФ.

Эксперты отмечают, что Украина целенаправленно запускает беспилотники, чтобы внести хаос среди жителей РФ. Это своеобразная психологическая атака. Людям рекомендуют звонить в полицию, если увидели летательный аппарат, но не снимать на фото и видео.