Очереди на морозе: В Красноярском крае из продажи пропали яйца

В понедельник, 18 декабря, в магазинах Красноярского края из продажи исчезли яйца, сообщает prmira.ru .

Читатели издания «Проспект Мира» присылают в редакцию фото очередей за яйцами. Люди сообщают, что в одном месте очереди собираются, потому что в торговой точке продают дешевые яйца. За десяток люди отдают 125 рублей, что считается недорого в данном регионе.

В другом месте также скапливаются толпы людей. Людей привлекает не цена яиц, а возможность их купить. Горожане рассказали, что в ряде магазинов в продаже нет яиц.

Редакция промониторила сайты магазинов региона. Действительно, торговые точки предлагают купить перепелиные яйца. В некоторых куриных яиц нет совсем. Это подтверждают и местные жители:

«Из «Ленты» яйца вообще исчезли. На их место сегодня ставят другие продукты».

«В «Ленте» в принципе в последнее время яиц не бывает».

В тех магазинах, в которых яйца есть, цена варьируется от 143,79 рублей до 168,69 рубля (за десять штук). Самая низкая цена по региону - 129,9 рубля.

В ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы о причинах подорожания яиц. Лидер признался, что сам любит употреблять этот продукт на завтрак, а раньше мог съесть целый десяток. Экономист Екатерина Новикова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», когда именно стоит ждать снижения стоимости яиц.