«Нас все меньше»: режиссер Бортко отреагировал на смерть Митты

Народный артист России, режиссер Владимир Бортко признался, что ушедший из жизни народный артист России Александр Митта запомнится ему одним из самых грамотных людей в кино, сообщил NEWS.ru.

Знаменитый советский и российский кинорежиссер скончался на 93-м году жизни. Режиссер Владимир Бортко рассказал, что посещал лекции Митты. Он читал многие книги ушедшего кинорежиссера. По мнению собеседника NEWS.ru, Митта был одним из самых образованных и грамотных людей в культурной отрасли, теоретиком кино.

«Все мы смертны. Очень грустно. Нас все меньше», — отметил Бортко.

По информации издания, известность режиссеру принесла кинолента «Экипаж». До этого в СССР не снимали фильмы-катастрофы. Знаковыми работами считаются также «Граница. Таежный роман» и «Гори, гори, моя звезда».

По информации издания, смерть великого кинорежиссера вызвала грустные эмоции у многих публичных личностей. Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова в разговоре с NEWS.ru призналась, что Митта был ее учителем. Она запомнила его как культурного и развитого человека, обладающего чувством юмора. По ее мнению, артист любил Россию, жизнь и судьбы людей.

«В искусстве каждый зритель выбирает себе кумиров, которым доверяет. Для меня Саша был моим учителем с самого раннего детства и до сегодняшнего дня», — рассказала Проклова.

Ранее режиссер Лебедев назвал Митту абсолютно уникальным художником, педагогом и экспериментатором.