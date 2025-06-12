«Настоящий прорыв в мире биологии»: Путин оценил открытие ученого Никитина в области ДНК

Президент РФ Владимир Путин назвал прорывом в мире биологии открытие механизма хранения информации в ДНК, который ранее еще не был изучен отечественными учеными, сообщило РИА Новости.

По информации издания, президент в торжественной обстановке наградил лауреатов почетного звания Герой Труда. Российский лидер вручил государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, гуманитарной деятельности. Мероприятие приурочили важному государственному празднику — Дню России.

По данным издания, в числе награжденных — заведующий лабораторией нанобиотехнологий Московского физико-технического института Максим Никитин. Открытие ранее неизвестного механизма, по мнению Путина, позволит ученым предотвратить развитие различных заболеваний. Доктор физико-математических наук оказался одним из самых молодых лауреатов почетной государственной премии.

«Благодаря таланту и научной смелости он (Максим Никитин. — Прим. ред.) совершил настоящий прорыв в мире биологии», — отметил президент РФ Владимир Путин.

Во время торжественного награждения президент РФ поздравил граждан с Днем России и рассказал о том, как жители понимают слово Родина. Отмечать значимые открытия и почетных граждан страны стало традицией в день важного государственного праздника.

Ранее сообщалось, что на Луне российскими специалистами планируется открытие первой ядерной электростанции.