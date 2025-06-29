«Национальный родительский комитет» оценил введение ГОСТа на пошив школьной формы

Сопредседатель всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Юрий Оболонский рассказал, что представители организации не выступают против введения ГОСТа на пошив школьной формы, сообщило интернет-издание «Абзац».

В России вводится ГОСТ с требованиями к школьной форме. Рекомендации для одежды будут обязательными для выполнения с 1 июля. Общественник Юрий Оболонский высказал мнение, что при пошиве одежды важно обращать внимание на два фактора — внешний вид и качество материала. По мнению эксперта, для формы рекомендовано выбирать гипоаллергенные ткани. Важно, чтобы одежда служила ее обладателю длительное время.

«Национальный родительский комитет» не против школьной формы, главное в ней не только внешний облик», — «Абзацу» заявил Юрий Оболонский.

Юрий Оболонский прокомментировал критерии к внешнему виду школьной формы. Эксперт положительно относится, когда дети из семей с разным социальным статусом приходят в школу в одинаковой одежде. По его мнению, это снижает риск травли над ребенком, у которого родители не могут позволить покупать дорогие вещи. Тогда ученики становятся более сплоченными и сосредоточенными, а школа — более благополучной.

Эксперт привел в пример гимназии и частные школы, где уже введены определенные стандарты для школьной формы. Ребята выделяются на фоне учащихся других учебных заведений.

«Это поднимает интерес детей и родителей к образовательному процессу, потому что выделяет учеников и подчеркивает престижность школы», – рассказал Оболонский.

Ранее сообщалось, что в Химках почти 5 тыс. школьникам вручили аттестаты на торжественных выпускных вечерах.