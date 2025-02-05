Названа причина закрытия ТРЦ «Байконур» в Кемерове

Прокуратура Кузбасса назвала причину закрытия ТРЦ «Байконур» в Кемерове, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». После сообщений о травмировании подростков во время концерта треш-блогера Ивана Золо в здании обнаружили ряд нарушений.

Издание напомнило, что в социальных сетях появились жалобы от посетителей концерта Ивана Золо, многие из которых были несовершеннолетними. По предварительным данным, из-за длительного ожидания подростки начали толпиться. В результате некоторые получили травмы. Мероприятие проходило в здании ТЦ. Сотрудники правоохранительных органов проверили, как администрация торгового центра выполняет законодательство РФ.

«Установлено, что при эксплуатации развлекательного центра нарушаются требования пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического и антитеррористического законодательства», — указано в сообщении региональной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что нахождение посетителей в здании может негативно отражаться на их здоровье и угрожать жизни. Работа торгового центра восстановится после устранения ряда неполадок, в частности, в обеспечении пожарной безопасности. По четырем статьям законодательства РФ составлены протоколы.

Ранее сообщалось, что половина исков к розничным сетям касается магазинов «Светофор».