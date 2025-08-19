Названа стоимость роскошной свадьбы в Подмосковье актера Деревянко

KP.RU посчитал , сколько денег понадобилось актеру Павлу Деревянко и предпринимательнице Зое Фуць для празднования свадьбы в яхт-клубе Подмосковья.

По информации издания, молодожены отдали предпочтение традиционным свадебным конкурсам. На их организацию понадобилось минимум 5 млн руб. Столько денег отдал актер за выкуп невесты. Настроение гостям поднимали «Иванушки International» и группа PIZZA. Иванушки посещают подобные мероприятия за 7 млн руб., а их коллеги из PIZZA — за 2 млн руб. Концертная программа стала одним из самых больших расходов молодоженов.

По данным издания, молодожены пригласили на праздник 70 гостей. Банкет обошел в 800 тыс. руб. Около 1,2 млн руб. понадобилось на другие расходы — гонорар диджею и кондитеру, напитки, фото и видеосъемка, макияж невесты.

«Итого праздник Деревянко и Фуць без учета цены платья невесты, костюма жениха и колец стоил не меньше 10 млн руб.», — сообщил KP.RU.

По информации издания, вел торжественное мероприятие юморист Михаил Галустян. Среди гостей также встречались знаменитости — писатель Александр Цыпкин, актеры Никита Ефремов и Гоша Куценко. Актер сделал предложение возлюбленной на стадионе «Динамо».

