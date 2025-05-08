Названо имя нового папы римского: впервые в истории им стал американец
Американец Роберт Фрэнсис Прево стал новым папой римским
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Конклав избрал новым папой римским Роберта Фрэнсиса Прево из США, сообщило РИА Новости.
Белый дым из трубы Сикстинской капеллы символизировал о том, что участники обсуждений о кандидатуре нового папы римского достигли компромисса. Кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Доминик Мамберти не нарушал традиции: вышел на балкон, сообщил о появление нового папы (по-латински) и назвал его имя. Впервые в истории папой стал понтифик из Соединенных Штатов.
По информации издания, он принял имя Лев XIV. Новый папа родился в Чикаго, сообщил телеграм-канал SHOT. Известно, что учился в Университете Вилланова, бакалавр математических наук, член ордена Святого Августина. Американец придерживается прогрессивных взглядов, активно поддерживает уязвимые категории населения, положительно относится к социальным реформам.
«Свое первое обращение он начал со слов о мире. Призвал верующих построить мосты диалога для мира», — сообщил SHOT.
Президент США Дональд Трамп уже поздравил Прево с новым статусом. На сайте Кремля появилась поздравительная телеграмма новому папе от президента РФ Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что в Ватикане провели процедуру аннулирования двух символов папы римского.