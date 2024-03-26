Названы кандидаты на главную роль в фильме о Жириновском

Актера Никиту Кологривого планировали пригласить для съемок в фильме «Жириновский. Взлет». После скандала с участием молодого человека появилась неподтвержденная информация, что он не будет участвовать в проекте. Atas.info предположил, кто бы из актеров справился с перевоплощением в амбициозного политика Владимира Жириновского.

Кинокритики уверены, что актер Сергей Безруков смог бы раскрыть характер политика. Проблемы могут возникнуть из-за внешних несоответствий: не обойтись без толстого слоя грима. Зато не будет сложностей с редактированием голоса.

Народный артист России Валерий Баринов имеет многолетний опыт и славится высоким профессионализмом. Не исключено, что для съемок пригласят именно его. Некоторые также считают, что актер Олег Штефанко визуально похож на политика.

По задумке авторов, фильм будет рассказывать о разных этапах жизни Владимира Жириновского. Политика сыграют несколько актеров. Один изобразит лидера ЛДПР в молодости, второй же передаст его сущность в более зрелом возрасте. Среди молодых аристов кинокритики называют такие имена: Юрий Борисов и Александр Головин.

Ранее СМИ сообщили, что прагматичный Жириновский много лет назад предсказал теракт в «Крокусе».