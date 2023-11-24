Названы регионы, в которых отменили массовые новогодние гуляния

Так, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в эфире местного телеканала проинформировал, что массовых гуляний в период новогодних праздников не планируется, сообщает ТАСС. Жители уже адаптировались к ситуации в регионе, но в целях безопасности допускать сбора большого количества людей в одном месте не стоит. Запрет не отражается на решении властей устанавливать городскую новогоднюю елку.

«Конечно же, никаких массовых запланированных мероприятий не будет, тем не менее город будет приведен в новогоднее состояние, максимально постараемся, чтобы сама городская среда создавала новогоднее настроение», - в эфире севастопольского телеканала СТВ рассказал губернатор города Михаил Развожаев

Севастопольские дети получат новогодние подарки. В украшении города губернатор предлагает принять участие местным бизнесменам.

У жителей Донецка не будет даже елки. Такое решение приняла местная администрация. До начала СВО в центре города стояла красивая елка, возле которой собиралось много жителей ДНР. В условиях, когда ВСУ неоднократно целенаправленно обстреливают мирные районы Донецка, собирать людей на площади небезопасно.

Некоторые районы Подмосковья уже начинают подготовку к празднованию нового 2024 года. Не только городские власти, но и жители России, постепенно начинают украшать дома. Эксперты поделились рекомендациями, какую модель искусственной елки лучше выбрать.