Не безопаснее, а дороже: В Хабаровске оценили последствия вступления в силу закона о такси

С 1 сентября в России начал действовать новый закон о такси, после чего в Хабаровске в два раза поднялись цены на услуги и увеличилось время ожидания приезда заказанного авто, сообщает transsibinfo.com .

Согласно новым правилам водители такси должны оформлять страховки по особому тарифу, что вероятнее всего, стало причиной подорожания услуг такси. Жительница Биробиджана рассказала, что раньше добиралась от здания железнодорожного вокзала до хабаровской больницы на такси. Она платила 150 рублей. Теперь за это же расстояние приходится отдавать 300 рублей.

Неудивительно, что увеличилось время ожидания такси. По новым правилам на линию могут выходить только те водители, которые оформили специализированное разрешение. Местные водители рассказали, что приходится долго ожидать выдачу лицензии. Так, один из водителей подал документы 19 августа, но до сих пор ничего не получил.

Неудобства новые правила приносят и пассажирам, и таксистам. Многие водители не смогут работать из-за необходимости предоставления большого количества документов. Эксперты прогнозировали рост цен на услуги после 1 сентября. Они отмечали, что новым стандартам не сможет соответствовать каждый водитель, а, значит, люди будут искать другую работу.

Дефицит водителей отразится на том, что станет меньше машин. Значит, услуга подорожает, а пассажирам придется дольше ждать заказанный автомобиль.

В Тюмени также поделились предположениями, что закон о такси стал причиной роста цен 1 сентября.