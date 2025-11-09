«Не может отбиться от непонятно кого»: Дзюба назвал историю с попыткой похищения Мостового странной

Четырехкратный чемпион России в составе «Зенита» Артем Дзюба высказал мнение, что история с попыткой похищения полузащитника петербургского «Зенита» Андрея Мостового кажется странной, сообщил ТАСС.

По информации издания, в настоящее время футболист выступает за тольяттинский «Акрон». Он считает, что история с попыткой похищения очень странная.

«Удивило, что Андрей не может отбиться от непонятно кого. А если серьезно, то странная история», — сказал Дзюба с улыбкой.

Источники в правоохранительных органах рассказали ТАСС, что вечером 23 октября злоумышленники совершили попытку похищения полузащитника Мостового. Действия преступников не принесли желаемого результата: футболисту удалось отбиться и скрыться с места инцидента. Нападавшие также уехали на автомобиле. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых.

Некоторые спортсмены рассказали, что отправляли Мостовому сообщения со словами поддержки. История кажется не только странной, но и пугающей. Коллеги рады, что футболисту удалось сбежать от нападавших.

Ранее сообщалось, что Мостовой впервые высказался по теме неудавшегося похищения.