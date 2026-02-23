«Не отступаем ни на шаг»: губернатор Гладков поздравил жителей Белгородской области с 23 февраля после тяжелой ночи

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества. Обычно 23 февраля поздравляют тех, кто служит в вооруженных силах и спецподразделениях, кто носит погоны. Однако Гладков уверен, что жители Белгородской области переносят множество испытаний. Для них это один из главных праздников.

«Для нас, для жителей Белгородской области, сейчас это один из главных праздников. Потому что из полутора миллионов человек все служат нашей великой Родине, одному из лучших регионов Российской Федерации – Белгородчине», — отметил губернатор.

Губернатор высказал мнение, что в условиях проведения спецоперации каждый гражданин вносит вклад в будущую победу. Его социальный статус и возраст значение не имеет. Школьники, металлурги, медики, механизаторы, спасатели, тепловики, энергетики — каждый россиянин защищает Родину, действует во благо общества, проявляет патриотизм.

«И не отступаем ни на шаг, несмотря на ежесекундную угрозу для собственной жизни и жизни самых дорогих людей, родных и близких. Уверен, что история оценит подвиг каждого. И хотел сказать каждому спасибо за тот образец мужества и героизма, который вы показываете. С праздником, дорогие жители Белгородской области, от всей души!» — написал губернатор Гладков.

Губернатор отметил, что в ночь на 23 февраля противник пытался атаковать регион. В Минобороны РФ проинформировали, что ПВО сбила 65 дронов. Гладков рассказал о ракетном обстреле. Вечер также был неспокойным. На протяжении всей ночи энергетики работали над восстановлением критической инфраструктуры, связанные с атакой противника.

«Счастья, здоровья, Победы, мира и добра!» — заключил глава региона.

Ранее сообщалось, что президент Путин назвал День защитника Отечества символом гордости за армию.