Тошнота, диарея, температура: у сотрудников горнолыжного бара диагностировали норовирус

Бар GRELKA, расположенный на территории горнолыжного курорта, решил приостановить работу на фоне обращений гостей заведения по причине плохого самочувствия, сообщил ТАСС со ссылкой на телеграм-канал бара.

В сообщении телеграм-канала указано, что бар не будет принимать гостей на протяжении семи дней. Предположительно, время закрытия бара может быть увеличено. Сотрудники намерены провести профилактические мероприятия и организовать дополнительные проверки.

Посетители бара предположили, что стали испытывать неприятные ощущения после посещения заведения. Люди рассказывают о повышенной температуре, рвоте, тошноте, диарее и помутнении сознания. Заболевшие также оставляли обращения сотрудникам бара.

«Мы видим обращения гостей и относимся к ним максимально серьезно», — указано в сообщении бара.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Кемеровской области — Кузбассу проинформировали РИА Новости, что у персонала кафе‑бара Grelka выявили норовирус. Возбудитель заболевания обнаружили во время исследования анализов четырех сотрудников заведения. Их незамедлительно отстранили от работы.

«В первые часы от момента выявления заболевших в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области — Кузбассе установлен этиологический агент — норовирус 2 генотипа», — рассказали в ведомстве.

