«Негативные моменты в виде приставаний»: жители Кузбасса рассказали о работе на Алтае

Жители Кузбассе рассказали, что в туристический сезон уезжают работь на Алтай, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Работа с гостями приносит удовольствие. Некоторые оставляют щедрые чаевые. Однако есть и негативные стороны.

Наталья на протяжении нескольких лет работает администратором турбазы. Она рассказала, что за пять месяцев работы в среднем получает около 800 тыс. руб. Условия созданы благоприятные: предоставлено жилье и питание. Супруг Натальи также трудится на базе. Женщина отметила, что заработать такие деньги в кузбасском городе, где она проживает, невозможно.

По словам Натальи, гости обычно ведут себя порядочно и культурно. Многие благодарят чаевыми за любую мелочь. Например, просят показать дорогу, поделиться маршрутами, поменять сломанную технику или настроить ее. Негативные инциденты происходят крайне редко.

«Да, бывают негативные моменты в виде приставаний, пошлых предложений от подвыпивших гостей, но серьезных происшествий не было», — говорит Наталья.

На Алтай с супругом и детьми из Красноярска приехала Светлана. Семья держит пасеки. Женщина рассказала, что в курортный сезон можно хорошо заработать. Супруги не только продают мед, но и организовывают экскурсии. За сезон семья зарабатывает по несколько миллионов. Женщина отметила, что работать приходится много.

«Встаем очень рано, мало спим и много трудимся. Так и живем», — делится Светлана

Ранее сообщалось, что гости горнолыжного курорта Шерегеш оставляют щедрые чаевые: 50 тыс. руб. за обучение езды на сноуборде и часы стоимостью 250 тыс. руб. за вкусное блюдо.