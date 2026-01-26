Ненужный гроб: жители Кемерова обсуждают странную находку

Жители Кемерова заметили на площадке, предназначенной для мусора, гроб. Горожане сфотографировали находку и опубликовали снимок в местном телеграм-канале. Пользователи активно комментировали инцидент, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

На опубликованном фото видно, что возле мусорных баков на сугробе снега лежит закрытый гроб. Пользователи соцсетей делились предположениями, что могло побудить человека выбросить гроб. Некоторые комментаторы высказали мнение, что ночью находиться в районе гроба будет страшно.

Другие пользователи делились более ироничными предположениями. Например, гроб мог не подойти по размеру. Еще одна версия связана с тем, что гроб мог не понадобиться тому, кому предназначался. Появлялись и необычные идеи.

«Внутри елка», — написал один из комментаторов.

На прошлой неделе жители Кемерова обсуждали другую проблему. Горожане массово жалуются на переполненные контейнеры с мусором. По их данным, переполнены все емкости, предназначенные для сбора отходов. Например, контейнер для пластика содержит и другой мусор. Из-за переполненности баков местные жители бросают мусор возле них.

Ранее юрист Сазанов из Подмосковья рассказал, имеют ли право граждане выбрасывать на свалку гроб.