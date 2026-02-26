Неожиданный поворот в деле бывшего депутата Глискова: суд отменил приговор — подробности

Бывшего депутата Александра Глискова отправили под домашний арест с запретом на общение. Исключение — близкие родственники и юристы. Адвокаты поделились подробностями пятого заседания, во время которого суд отменил приговор экс-депутату, сообщил prmira.ru.

По информации издания, суд вернул дело прокурору «для устранения препятствий». Адвокат экс-депутата Марина Васильева пояснила «ПМ», что препятствиями в данном случае стали неверная квалификация, неконкретность обвинительного заключения и неполнота материалов дела, а также другие недочеты.

По информации издания, в телеграм-канале Глискова отмечено, что сторона обвинения предлагала ознакомиться с разговорами некоторых депутатов, которые были записаны секретно. Защита посчитала такие меры очередным затягиванием процесса. Кроме того, записей разговора Глискова не было. Адвокат также уточнил, почему защита не предоставляла данные записи ранее.

«В итоге суд ходатайство прокурора отклонил и закончил рассмотрение дела», — указано в телеграм-канале.

Единомышленники бывшего депутата Законодательного Собрания Красноярского края в телеграм-канале выразили надежду, что уголовное дело будет прекращено. Они считают прежнее решение несправедливым. Сторонники также выразили благодарность всем, кто поддерживает и верит в невиновность Глискова.

По версии следствия, бывший депутат был замешан в коррупционных схемах. После его задержания в 2023 году жители региона массово возмущались в соцсетях: многие положительно оценили депутатскую работу задержанного, заявили о конкуренции и лжесвидетельстве.

Ранее сообщалось, что экс-мэр Троицка Виноградов получил 14 лет строгого режима за взятки на ₽700 тыс.