«Нервы сдали»: кучку соли обнаружили на дороге жители Кемерова

Кемеровчане рассказали о нестандартном способе очистки дорог от снега и наледи. Так, на одном из участков дорог горожане обнаружили большую горку соли, высыпанную в одном месте, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания в регионе несколько дней подряд бушует метель: на трассах автомобили простаивают в многокилометровых пробках, а некоторый транспорт сносит в кювет. Кемерово также борется с последствиями непогоды. По данным мэрии города, каждый день сотни коммунальщиков выходят очищать улицы города. В их распоряжении находится около ста единиц спецтехники.

Кемеровчане, проходившие вдоль старых домов на проспекте Кузнецкий, обратили внимание на странность уборки территории. В частности, на обледеневшей дороги в одном месте лежала куча соли. Горожане прислали Сибдепо фото. Остальные участки дороги, судя по снимкам, посыпаны не были. Кемеровчане признались, что не осуждают сотрудников коммунальных служб. В такую погоду у них образовалось очень много работы, справиться с которой сложно.

«Дворник — все! Нервы сдали. В принципе, понимаем, в такую метель попробуй почисти тротуар», — отметили кемеровчане.

Ранее жители Ижевска сообщили о некачественной уборке снега в городе.