Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на съезде правящей партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» раскритиковал политический режим действующей правящей силы Евросоюза и выразил надежду, что после выборов в июне 2024 года к власти придут новые люди, сообщает ТАСС . В противном случае у стран ЕС нет будет будущего.

«Мы не хотим, чтобы Европа и в частности Венгрия стали музеем под открытым небом, у которого есть только прошлое и нет будущего», - заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии выразил мнение правительства страны: Европа должна оставаться единой, а Евросоюз должен объединять разные страны континента, как это происходило много лет подряд. Спикер сомневается, что это будет возможным, если после выборов 2024 году у власти останутся те же лидеры, что и сейчас. Если правящие должности не займут другие лидеры, закат Европы неизбежен.

Спикер пояснил: большинство людей сейчас не работает, но менять что-то они не хотят. ЕС покидают инвесторы. Бизнесмены и крупные компании предпочитают спонсировать Америку и Азию. Общественный порядок стран ЕС стал нестабильным. Все это лишь последствия нынешнего политического режима Евросоюза, который приводит к полному хаосу.

Мир обновляется, а Брюссель предлагает странам альянса пользоваться моделью, которая уже устарела. Европейцы обязаны сказать «нет» брюссельской модели, если они не хотят развала Евросоюза, считает премьер-министр Венгрии.

«И эта гибель не будет ни драматической, ни героической. Европа просто развалится на части.» - сказал Орбан, выступление которого транслировал телеканал М1.

Ранее в ЕС призвали Венгрию отказаться от российских энергоносителей. В свою очередь премьер-министр Венгрии не скрывает заинтересованности страны в продолжении сотрудничества с РФ в рамках контракта по транспортировке газа. Обсуждения данного вопроса прошли в Пекине в октябре 2023 года, что стало поводом для критики в адрес Орбана со стороны лидеров некоторых стран ЕС.