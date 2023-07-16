Невинный напиток: кому стоит присмотреться к безалкогольным вариантам вместо спиртного

Те, кто решает полностью отказаться от алкоголя, часто сталкиваются с неожиданной проблемой. Часто в компании, где все выпивают, они чувствуются себя неловко. Тогда на помощь приходят невинные напитки. Например, безалкогольные пиво или вино.

Хотя такие напитки совсем не так вредны, как алкоголь, к ним тоже стоит отнестись с осторожностью. Многие из них содержат большое количество сахара, ароматизаторов и красителей.

«Для тех, кому безалкогольные напитки помогают отказаться от спиртного, это не худший выбор. Но лучше, чтобы это были качественные варианты. В первую очередь смотрите на содержание сахара. А также нужно понимать, что безалкогольные вино и пиво готовятся так же как и обычные, алкоголь из них удаляется уже потом», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-диетолог Евгения Пегова.

Эксперт советует выбирать напитки с понятным составом, небольшим количеством сахара и калорий. Но в любом случае нужно понимать, что из-за отсутствия алкоголя полезными вино и пиво не становятся. Но для здоровья это безусловно более безопасный вариант.

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