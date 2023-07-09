Высокий холестерин и риск подхватить сальмонеллу: какие яйца лучше добавлять в рацион с осторожностью

Для завтраков, перекусов и диетического питания часто используются яйца, но чаще отдают предпочтение куриным. Однако в магазинах также продают яйца других птиц, которые можно добавить в рацион.

Как отметил эксперт, яйца — полезный продукт, который богат белком, жирными кислотами, микроэлементами и витаминами. Популярностью больше всего пользуются куриные яйца, но также в продаже имеются перепелиные, гусиные и утиные яйца.

«Однако у яиц есть ряд противопоказаний. В частности, белок и желток нельзя употреблять при наличии аллергии, в том числе и блюда, в составе которых имеются яйца. Запрещено их есть людям с высоким уровнем холестерина в крови, а также воздержаться от этого продукта стоит при гастрите, панкреатите, холецистите и проблемах с печенью. Другим людям стоит съедать яиц не более шести штук в неделю», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-диетолог Евгения Пегова.

Кроме того, утиные и гусиные яйца лучше не добавлять в свой рацион. В них часто встречается сальмонелла, поэтому их никогда не употребляют сырыми или наполовину приготовленными. Им всегда требуется длительная термообработка.

«Например, в тесто для выпечки можно положить утиные яйца. Поэтому на постоянной основе лучше использовать куриные или перепелиные яйца. Они отлично восполнят запасы белка и питательных веществ», - заключил эксперт.

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