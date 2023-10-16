Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить внутреннего потребителя зимним топливом

На сайте правительство РФ сообщается , что заместитель председателя Правительства Александр Новак провел совещание. Присутствовали представители Минэнерго, ФАС и Минсельхоза. Обсуждали формирование цен на нефтепродукты и ситуацию на рынке.

На данный момент цены на нефтепродукты в розничном сегменте стабилизировались. Мелкооптовые цены, как и биржевые, начинают снижаться. Тенденция к снижению заметна также на сельскохозяйственном рынке. Представителям всех профильных отраслей поручено продолжать мониторить цены, подключив правительство регионов.

Представителям нефтяных компаний Александр Новак поручил увеличить производство зимнего дизельного топлива, чтобы в полном объеме обеспечить нужды внутреннего рынка. При необходимости решено провести северный завоз.

«Федеральная антимонопольная служба должна организовать проверки в проблемных регионах на предмет снижения цен на АЗС и в мелкооптовом сегменте крупными нефтяными компаниями и независимыми участниками рынка в соответствии с динамикой цен на бирже, где это топливо закупается.», – сообщается на сайте правительство РФ

Цены на топливо поднялись во всех регионах, что вызывало определенное беспокойство у жителей. Эксперты делали ряд предположений, что могло спровоцировать рост. В правительстве заявили, что представители нефтяных компаний решили отправлять топливо на экспорт, чтобы получить больше дохода. Это негативно отразилось на обеспечении собственных потребителей.

Президент России рекомендовал временно ограничить экспорт. Эксперты отмечают, что это дало положительный результат. Так, цены на топливо на московских АЗС незначительно снизились. Но подобная тенденция была замечена не во всех регионах. Жители Нижегородской области сообщают, что повышение не прекратилось. Эксперты же рассказали, кто в этом виноват.