Нутрициолог Парамонова рассказала секреты полезного и вкусного шашлыка

Эксперт рекомендует быть бдительными на каждом этапе к подготовке жарки мяса. Сначала важно выбрать качественный продукт. Желательно, чтобы мясо было упаковано в вакуумный пакет, в котором не должно быть проколов. Мясо нутрициолог рекомендует покупать в сертифицированных торговых точках. От маринованного товара лучше отказаться. Не стоит забывать проверять дату изготовления.

Поле покупки мяса важно правильно доставить его из торговой точки домой. Рекомендовано воспользоваться одним из предложенных способов:

доставить мясо в термохолодильнике;

принести продукцию домой в термопакете;

положить мясо в сумку с бутылками с заранее замороженной водой.

Дома эксперт рекомендует мариновать мясо, учитывая полезные качества каждого ингридиента. Например, кефир — скоропортящийся продукт, от него лучше отказаться. Вкусно мясо сочетается с киви и апельсинами.

«Вредна в шашлыке только золотистая ароматная корочка — ее желательно не есть. Главное запомнить, что чем больше мы едим шашлыка, тем больше добавляем в него овощей и зелени», — рассказала нутрициолог Татьяна Парамонова.

В качестве альтернативы магазинного кетчупа можно приготовить домашний соус из свежей зелени, чеснока, приправ (соль и перец) и потертых помидоров.

Ранее московский шеф-повар Емельяненко поделился рецептом вкусного маринада к шашлыку, главный ингредиент которого — минеральная вода. Напомним, готовить блюда на мангале в Подмосковье разрешено в специально отведенной для этого зоне. В противном случае придется заплатить штраф в размере 60 тысяч рублей.