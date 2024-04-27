Московский шеф-повар Емельяненко поделился рецептом вкусного маринада к шашлыку

Автор кулинарных программ на ТВ и шеф-повар столичного ресторана Василий Емельяненко поделился рецептом вкусного маринада к шашлыку, для которого понадобится минимальное количество ингредиентов, сообщает ridus.ru .

Шеф-повар Емельяненко рекомендует мариновать свинину таким образом. К мясу добавляют:

соль;

перец;

репчатый лук;

очень много порезанного укропа;

лавровый лист;

лимонный сок;

растительное масло;

минеральную воду.

Рецептом эксперт пользуется много лет подряд. Порции ингредиентов он не указал. Каждый должен руководствоваться собственными предпочтениями. Главным ингредиентом из указанного перечня он считает минеральную воду. Именно она смягчит мясо. Мариновать свинину шеф-повар рекомендует минимум 40 минут. Оптимальное время — час.

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